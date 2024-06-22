ترتيب مجموعة فرنسا في يورو 2024 بعد الجولة الثانية

وقع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، في فخ التعادل السلبي دون أهداف مع نظيره هولندا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو2024”.

ويتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة في بطولة يورو 2024، التي تضم منتخبات هولندا والنمسا وبولندا، أيضًا.

وكان منتخب النمسا قد حقق الفوز أمام نظيره بولندا، بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا.

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وبعد انتهاء الجولة الثانية، فقد ارتفع رصيد منتخب فرنسا إلى 4 نقاط محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، بينما يتصدر الجدول منتخب هولندا بنفس عدد النقاط.

فيما رفع منتخب النمسا رصيده إلى3 نقاط محتلًا المركز الثالث، بينما لم يحصد منتخب بولندا أي نقاط حتى الآن، حيث يتذيل الجدول.

وجاء ترتيب مجموعة فرنسا في يورو 2024 كالتالي:

1- هولندا 4 نقاط

2- فرنسا 4 نقاط

3- النمسا 3 نقاط

4- بولندا بدون نقاط