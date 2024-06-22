وكيل جوميز يحسم الجدل حول رحيله عن الزمالك

حسم كريم أبو سليمان، وكيل جوزيه جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجدل حول رحيله عن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأكد وكيل جوميز في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2، أن المدرب البرتغالي صنع إنجازات في السعودية، وحقق الكونفدرالية مع الزمالك، ومن الطبيعي اهتمام الأندية الأخرى به.

وأشار إلى أن اهتمام الأندية بالتعاقد مع جوزيه جوميز، مجرد عروض شفهية ولم ترتق حتى الآن إلى الرسمية.

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وشدد على أن جوميز سعيد في الزمالك، وهو ما أعلنه في أكثر من مناسبة ولديه دافع للاستمرار مع القلعة البيضاء.

واسترسل: “ضغط المباريات والمنافسة وخسارة النقاط في الدقائق الأخيرة سبب عصبية جوميز في المباريات الأخيرة”.

جدير بالذكر أن الزمالك كان قد حقق الفوز أمام نظيره فاركو، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت مساء الجمعة.