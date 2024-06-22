حكم مباراة القمة يثير أزمة بين اتحاد الكرة ولجنة الحكام

كشف محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن خلاف مع الجبلاية، بسبب حكم مباراة القمة بين الاهلي والزمالك في الدوري.

وأكد محمد فاروق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2، أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على حكم مباراة القمة بين الاهلي والزمالك.

وأشار: “حتى الآن هناك طاقم تحكيم مصري مرشح لإدارة قمة الاهلي والزمالك المقبلة، وإدارتها بطاقم تحكيم أجنبي لا يعني تراجع الحكم المصري”.

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وتابع: “لجنة الحكام تريد طاقم تحكيم مصري للقمة واتحاد الكرة يريد حكم أجنبي، ونحن نريد المصلحة العامة ولن ندخل في صراع بسبب الخلاف على هوية حكم القمة بين أجنبي ومصري”.

واستكمل: “مستوى الحكام مثل مستوى الدوري المصري ونعترف أن هناك أخطاء، ولم أشاهد المباريات الأخيرة ولا يمكن الحكم على أداء البنا والغندور مؤخرًا”.