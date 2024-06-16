موعد مباراة بولندا وهولندا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب بولندا الأول لكرة القدم بنظيره الهولندي، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة أمم أوروبا "يورو" 2024.



ومن المقرر استضافة ملعب فولكسبارك لمواجهة المنتخب البولندي أمام نظيره الهولندي.

ويرغب المنتخب الهولندي في تحقيق الفوز على نظيره البولندي، في المباراة التي ستتسم بالندية والإثارة على غرار مباريات اليورو لهذا النسخة.

موعد مباراة بولندا وهولندا

تنطلق مواجهة المنتخب البولندي أمام نظيره الهولندي في تمام الرابعة من مساء اليوم الأحد، والتي يشهدها ملعب فولكسبارك.

القنوات الناقلة لمباراة بولندا وهولندا

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن نقلها لمواجهة المنتخب البولندي أمام نظيره الهولندي، في المباراة التي يتوقعها الكثير بأن تتسم بالندية والإثارة.

الجدير بالذكر أن المنتخب الألماني افتتح بطولة أمم أوروبا لهذه النسخة بفوز كبير على نظيره الاسكتلندي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.