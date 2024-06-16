ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع منتخب الأرجنتين

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المنتخب الأرجنتيني في تحقيق الفوز على نظيره جواتيمالا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية استعدادًا لخوض منافسات كوبا أمريكا 2024.



ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كوبا أمريكا 2024.

ونجح ميسي في تسجيل هدفين، بينما أحرز زميله لاوتارو مارتينيز هدفين آخرين في هذه المباراة.

واستطاع ميسي تحقيق عدة أرقام قياسية مع المنتخب الأرجنتيني، فلعب 182 مباراة، حيث ساهم في 162 هدفًا، أحرز منهم 108 هدفًا، بينما صنع 54 هدفًا.

ويعد ميسي أكبر لاعب يسجل في تاريخ المنتخب بعمر 36 عام، و355 يوم، كما أنه أكثر من سجل في تاريخ المنتخب.

بينما ساهم بهدف على الأقل مع المنتخب طوال السنين الماضية منذُ 2005.

بالإضافة إلى أنه أكثر من أحرز هاتريك بتاريخ المنتخب 9 هاتريك، وأكثر من شارك بقميص الأرجنتين، فيما واجه 54 خصم مختلف.

ويعد المنتخب البوليفي أكثر المنتخبات تسجيلًا في مرماه برصيد 8 أهداف، بينما فنزويلا يعد أكثر منتخب صنع أمامهم بـ6 أهداف.