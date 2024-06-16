شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الأهلى فى الإعلان الترويجى لفيلم "ولاد رزق 3" والان مع تفاصيل الخبر

شارك ثلاثي النادي الأهلي "محمد عبد المنعم وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة"، بالإضافة إلى المدير الفني مارسيل كولر، فى إعلان ترويجى لفيلم ولاد رزق3 .



وبدأ الإعلان بلقاء إمام عاشور بزميله محمد عبد المنعم في إحدى السينمات لمشاهدة فيلم "ولاد رزق 3"، وسأله الأخير عن سبب قدومه إلى هنا، ليتفاجأ الثنائي بدخول محمد مجدي أفشة من باب السينما ثم ظهر السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق.



وفيلم "ولاد رزق ... القاضية" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، وآسر ياسين، وسيد رجب، والملاكم العالمي تايسون فيوري، ونجوم الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربى، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.



كما يشارك في الفيلم عدد من النجوم الذين يظهرون بأحداثه لأول مرة ومنهم: علي صبحي، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وفيدرا، ويغيب عن الجزء الثالث: أحمد الفيشاوي، وأحمد داود.