الامارات | بعد 47 عاماً.. العين يعسكر في المغرب ويحي ذكري اختياره للون البنفسجي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" أن شركة نادي العين لكرة القدم اختارت المغرب لإقامة المعسكر التحضيري للموسم الجديد والذي تنتظر "الزعيم" فيه استحقاقات من العيار الثقيل أبرزها بطولة النخبة الآسيوية، كأس الإنتركونتننتال وكأس العالم للأندية بالإضافة إلى البطولات المحلية.

ويعيد المعسكر الذي سينطلق في يوليو المقبل ذكريات تاريخية لفريق العين الذي كان قد أقام في المغرب عام 1977 أول معسكر خارجي وشهد فكرة التحول من الزي الأحمر إلى البنفسجي الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من هويته البصرية.

وكان العين الذي تأسس عام 1986 يرتدي الزي الأخضر والأبيض وعقب الاندماج مع نادي التضامن في عام 1974 جرى اعتماد اللون الأحمر الخاص والذي استمر حتى عام 1977 حينما إقام الفريق معسكره في المغرب وصادف وقتها تنظيم بطولة كأس محمد الخامس الدولية للأندية (الدار البيضاء) بمشاركة فرق الوداد المغربي بمشاركة أندية نيس الفرنسي، ولشبونة البرتغالي، واندرلخت البلجيكي

وخلال مشاهدة البعثة لمباريات البطولة أعجبت بألوان زي نادي أندرلخت الذي كان باللون البنفسجي، وطرحت فكرة بعدها لتغيير لون زي النادي إلى اللون البنفسجي، وعرضت على الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، فوافق عليها وتم تغيير الزي رسمياً إلى البنفسج مع بداية موسم 1977-78.

وتعود أخر زيارة لفريق العين إلى المغرب في عام 2015 حينما واجه الوداد المغربي في كأس الصداقة الإماراتية المغربية وتوج وقتها باللقب بالفوز بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

يذكر أن نادي العين بدأ العمل في الاستعداد للموسم المقبل بملف الإحلال والإبدال إذ أعطى الضوء الأخضر لعدد من اللاعبين للبحث عن أندية أخرى بعد أن أصبحوا خارج الحسابات.