شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يفتقد خدمات عمرو السيسي أمام سيراميكا للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد فريق مودرن فيوتشر، جهود لاعبه عمرو السيسي، في اللقاء المقبل أمام سيراميكا في الدوري، وذلك بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية أمام الجونة والتي انتهت بفوز مودرن فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي موردن فيوتشر، لمواجهة سيراميكا الأربعاء المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري والتي يستضيفها ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.