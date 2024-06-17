رومانيا تضرب أوكرانيا بثلاثية في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب رومانيا فوزًا عريضًا على أوكرانيا بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا " يورو 2024".

بدأ منتخب رومانيا المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: نيتا.

الدفاع: راتيو و دراجوسين و مارين و بانكو

الوسط: بوركا و كومان و روي مارين

الهجوم: دراجوس و مان و ساتنسيو

سجل نيكولاي ستانسيو هدف منتخب رومانيا الأول من تسديدة صاروخية عند الدقيقة 29 من الشوط الأول فشل لونين حارس أوكرانيا وريال مدريد في التصدي لها.

وفي الدقيقة 53 أضاف اللاعب رازافان مارين الهدف الثاني، وبعدها بـ4 دقائق فقط وقع دينيس دراغوس على الهدف الثالث والأخير لمنتخب رومانيا في المباراة لينتهي اللقاء بنتيجة 3-0.

يذكر أن منتخب رومانيا يعود للمشاركة في اليورو بعد غيابه عن المشاركة في النسخة السابقة 2020.