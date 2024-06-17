شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على المصري بـ 52 انتصارًا قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

في السابعة مساء اليوم الإثنين، يخوض نادي الزمالك مواجهة قوية على استاد برج العرب بالإسكندرية، عندما يلتقي الفريق الأبيض بنظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويسعي الفارس الأبيض إلى مواصلة الانتصارات واقتناص الثلاث نقاط من اجل الزحف لمقدمة الجدول، لاسيما وإن الزمالك حقق ريمونتادا امام سيرامكيا في الجولة الماضية وقلب تأخره بهدف للفوز بنتيجة 2 / 1.

تاريخياً سبق والتقى الفريقان في 126 مباراة سابقة، حقق خلالهم نادي الزمالك 74 انتصار، مقابل 22 فوز للنادي المصري كان آخرها الفوز في لقاء الدور الأول بهدف نظيف، بينما حسم التعادل نتيجة 30 مواجهة أخرى بين الفريقين.



تاريخ مواجهات الزمالك والمصري

يحتل الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17.

بينما يحتل النادي المصري المركز الثاني فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.