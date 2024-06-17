شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب سمير فكرى وأمادو با عن المصرى أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

تأكد غياب الثنائي سمير فكري وأمادوبا لاعبي خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة أمام سيراميكا، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الأحد المقبل الموافق الثالث والعشرين من يونيو الجاري على استاد ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري.

جاء ذلك بعد حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة اليوم أمام الزمالك والتي انتهت بفوز النسور الخضر بهدفين لهدف واحد.

ويحتل النادي المصري المركز الثاني فى مسابقة الدورى برصيد 42 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصرى فى 12 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

واختارت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، محمد الشامي مهاجم النادي المصري، رجل مباراة المصري والزمالك، وذلك بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه في شباك الزمالك.