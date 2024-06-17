طارق سليمان : لا توجد مجاملات داخل الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي الأسبق ، والمقاولون الحالي عن تجربته السابقة مع الأحمر ، ومشوار المقاولون العرب الحالي.

وقال خلال تصريحات إعلامية ..

- لا توجد مجاملات داخل الأهلي

- اتمنى عودة احمد نجلي للأهلي ولكن للمشاركة وليس للجلوس علي الدكة

- اتمني العودة للعمل في الأهلي.

- حققت ١٥ بطولة مع الأهلي وسعيد برحلتي داخل القلعة الحمراء

- مباراة السوبر في الامارات امام الزمالك كلمة السر في استمراري بالجهاز الفني للأهلي ٤ مواسم.

- الأهلي بينجح أي حد

- راضي عن مشواري مع كرة القدم كلاعب ومدرب.

- نتائج المقاولون تتحسن في الفترة الأخيرة بشدة لتخطي المرحلة الصعبة، وأي مدير فني يتولى المهمة في منتصف الموسم تكون مهمته أصعب لإنه لم يختار اللاعبين، المقاولون يعاني من أزمة الاصابات ولدينا 10 لاعبين اجروا عمليات جراحية، والمقاولون استفاد كثيرا من فترة التوقف الأخيرة في الدوري لتصحيح الأخطاء

- المقاولون استفاد كثيرا من فترة التوقف الأخيرة في الدوري لتصحيح الأخطاء.