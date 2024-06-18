شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى "دورى Nile".. الأهلى يحاول اللحاق ببيراميدز فى قمة البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile" العديد من الإثارة فى القمة والقاع بجدول ترتيب المسابقة، وذلك عقب مرور 26 جولة من عمر المسابقة.

وتجري المنافسة على القمة بين أندية بيراميدز المتصدر والأهلى الذى يحاول حصد أكبر عدد من النقاط في المباريات المؤجلة له الفترة الماضية، وعددها 9 مباريات، والمصرى البورسعيدى الذى يسير بخطى ثابتة في تحقيق الانتصارات.

ويخرج فريق الزمالك من المنافسة على بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" بسبب تعرضه للهزيمة فى 6 مباريات حتى الآن والتعادل فى 4 مباريات لذلك تعرض لفقدان عدد كبير من النقاط.

بينما في قاع الجدول توجد منافسة قوية على الهروب من المراكز المتأخرة التي تؤدى إلى الهبوط، والتى تضم أندية كل من الداخلية والمقاولون العرب والبنك الأهلى والإسماعيلى وفاركو وبلدية المحلة.

ترتيب الدوري المصري " دورى Nile "