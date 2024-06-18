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شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدى حكما لمباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالإثنين، 17 يونيو 2024 11:36 م
أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات الغد في الجولة السادسة والعشرين من دورى nile، وأبرزها مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى.طاقم حكام مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى
طارق مجدى: حكم ساحة
حكمان مساعدان: أحمد توفيق ومصطفى حسن
حكم رابع: وائل فرحان
حكام الفيديو: محمد عادل وشريف عبد الله
طاقم حكام مباراة زد وفاركو
الأهلى والاتحاد السكندرى
الأهلى والاتحاد السكندرى
حكم ساحة: وليد عبد الرازق
حكمان مساعدان: أسامة عبد اللطيف وعدى عيد
حكم رابع: محمد عباس
حكام الفيديو: حسام عزب وهشام الدسوقى
طاقم حكام مباراة سموحة والداخلية
زد وفاركو
زد وفاركو
حكم الساحة: حمادة القلاوى
حكمان مساعدان: أحمد رشدى ومصطفى حسين
حكم رابع: خالد جمال الغندور
حكام فيديو: مصطفى عثمان ورجب محمد
سموحة والداخلية
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