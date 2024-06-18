شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدى حكما لمباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات الغد في الجولة السادسة والعشرين من دورى nile، وأبرزها مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى.

طاقم حكام مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى

طارق مجدى: حكم ساحة

حكمان مساعدان: أحمد توفيق ومصطفى حسن

حكم رابع: وائل فرحان

حكام الفيديو: محمد عادل وشريف عبد الله



الأهلى والاتحاد السكندرى



زد وفاركو



سموحة والداخلية

طاقم حكام مباراة زد وفاركوحكم ساحة: وليد عبد الرازقحكمان مساعدان: أسامة عبد اللطيف وعدى عيدحكم رابع: محمد عباسحكام الفيديو: حسام عزب وهشام الدسوقىطاقم حكام مباراة سموحة والداخليةحكم الساحة: حمادة القلاوىحكمان مساعدان: أحمد رشدى ومصطفى حسينحكم رابع: خالد جمال الغندورحكام فيديو: مصطفى عثمان ورجب محمد