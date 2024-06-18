أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 17 – 6 – 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 17 – 6 – 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: المصرى يفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى مباراة مثيرة.

المصرى يفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى مباراة مثيرة.. فيديو

حقق فريق المصرى البورسعيدى الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الإسماعيلى يتعادل مع إنبى 2 - 2 فى دورى nile

تعادل الإسماعيلى وإنبى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما في المباراة المقامة بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السادسة وعشرين لمسابقة دورى nile.

البنك الأهلى يتعادل مع الجونة 1 / 1 فى الجولة الـ 26 بالدورى.. فيديو

تعادل فريق البنك الأهلى مع الجونة بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

زيزو يغيب عن مواجهة الزمالك وفاركو لتراكم البطاقات الصفراء

تأكد غياب أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء، لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة المصري المقامة حالياً في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

مران الأهلى الأخير استعدادا للاتحاد.. كولر يحاضر اللاعبين.. وفقرات بدنية متنوعة

اختتم الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب ‏برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

كولر يحذر دفاع الأهلى من خطورة هجوم الاتحاد السكندري

حذر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى دفاع فريقه من خطورة هجوم الاتحاد السكندري قبل مباراة الفريقين المقبلة.

إبراهيما نداي يغيب عن الزمالك فى مواجهة فاركو للإيقاف

يغيب السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة المصري المقامة حاليًا في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.