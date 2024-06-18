الامارات | إصابة مروعة لنجم فرنسا.. كسر في أنف مبابي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض منتخب فرنسا لضربة موجعة بعدما تعرض نجمه الأول كيليان مبابي لإصابة مروعة في المباراة الافتتاحية للفريق أمام النمسا في كأس أمم أوروبا.

وذكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان رسمي أنه: "كيليان مبابي عاد إلى معسكر المنتخب الفرنسي".

وأضاف: "“تعرض مبابي لكسر في الأنف خلال الشوط الثاني من مباراة النمسا وفرنسا التي أقيمت الإثنين في دوسلدورف".

وتابع: "تلقى القائد العلاج أولاً من قبل الطاقم الطبي والدكتور فرانك لوغال الذي شخص إصابته بكسر في الأنف، وتم تأكيد التشخيص خلال فحوصات الأشعة السينية في مستشفى دوسلدورف".

وواصل: "عاد كيليان إلى معسكر المنتخب الفرنسي، وسيتلقى العلاج في الأيام القليلة المقبلة، لكنه لن يخضع لعملية جراحية في المستقبل القريب".

واختتم: "سيتم صنع قناع له حتى يتمكن صاحب الرقم 10 في المنتخب من العودة للمنافسة بعد فترة مخصصة للعلاج".