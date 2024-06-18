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موعد مباراة الأهلي والاتحاد اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

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الشارقة - اميمة ياسر - يحل الأهلي ضيفًا على الاتحاد السكندري، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء في ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 26 من الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الاتحاد في الدوري المصري 2023-2024
ينتظر أن يعتمد مارسيل كولر، مدرب الأهلي على الأسماء الآتية أمام الاتحاد:
الخطة 4-2-1-3
مصطفى شوبير
كريم فؤاد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني
مروان عطية - أحمد نبيل كوكا
إمام عاشور
حسين الشحات - أنطوني موديست - رضا سليم

تمتلك قنوات أون تايم سبورتس حقوق بث مباراة الأهلى والاتحاد في الدوري المصري، وسيتم نقل المباراة على قناة ONTIME SPORTS HD.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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