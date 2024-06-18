موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بالدوري والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الاتحاد السكندري اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الـ26 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، باعتبارها الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل النادي الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة جمعهم من 16 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يأتي فريق الاتحاد السكندري في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة جمعهم من 25 مباراة خاضهم بالمسابقة.

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