شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة سيدات اليد 2004 أمام تشيلى فى ضربة بداية بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ منتخبنا الوطنى لسيدات كرة اليد مواليد 2004 منافسات بطولة العالم بمقدونيا غدا الأربعاء بمواجهة تشيلى فى النسخة رقم 24 والتى تقام خلال الفترة من 19 إلى 30 يونيو الجارى.

موعد مباراة مصر وتشيلى

تقام مباراة مصر وتشيلى فى تمام الثانية ظهر غد بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب سيدات اليد 2004 مع نظيره التونسى بعد غد الخميس، قبل أن يواجه سويسرا يوم 22 من الشهر نفسه.

تضم قائمة أسماء لاعبات منتخبنا الوطنى المصرى كلا من: مريم عمر - نادين طارق - ندى تامر - تقى كامل - نوال احمد - جهاد وائل - لوجين اسامة - سارة علوى - سارة اشرف - جنى صلاح - منى سنبل - كنزى حاتم - شروق محمود - نهى ايهاب فاطمة محمود - اوكا احمد.

وتضم قائمة الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطني كلا من: كابتن عبده عبد الوهاب المشرف العام على منتخبات السيدات رئيسا للبعثة و كابتن رامى عبد اللطيف المدير الفنى وكابتن محمد عبد السلام ريشة مدرب عام و كابتن محمد عباس مدرب حراس مرمى و كابتن حازم حامد محلل الاداء والكابتن منة كرم ادارية الفريق الوطنى و الدكتورة ماهيتاب محمد أخصائية علاج طبيعى.

يلعب منتخبنا الوطنى المصري للشابات مواليد 2004 ببطولة العالم المقبلة للشابات فى نسختها الـ24 والتى تستضيفها مقدونيا ضمن منتخبات المجموعة الثانية، والتى تضم منتخب سويسرا ومنتخب مصر ومنتخب تونس ومنتخب تشيلى.