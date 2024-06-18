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موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الاتحاد السكندري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز النادي الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم في الجولة 26 من مباريات الممتاز.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 39 في المركز الثالث خلف نادي بيراميدز والمصري بالدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه المارد الأحمر نظيره الداخلية يوم الجمعة المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة 12.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد السلام.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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