شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يفوز بجائزة أفضل لاعب فى مباراة الأهلي والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

حصد أكرم توفيق، لاعب الأهلي، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز، سجل محمود عبد المنعم كهربا هدف الأهلى فى الدقيقة 68.

وألغى حكم المباراة طارق مجدي هدفاً سجله أكرم توفيق بعدما لجأ إلى تقنية الفار نظراً لأرتكاب عمر كمال خطأ ضد أحد لاعبي الاتحاد قبل تسجيل أكرم توفيق للهدف.

بهذه النتيجة، يرتقى الأهلي للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز فى 12 لقاء وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً، وتلقت شباكه 17 هدفاً.

وبذلك يواصل الأهلي مطاردة بيراميدز على قمة الدوري، حيث يحتل الفريق السماوي صدارة ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة لكن من 23 مباراة.

فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 36 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق ألفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

وأدار مباراة الأهلى والاتحاد السكندري الليلة طاقم تحكيم مكون من، طارق مجدى حكم ساحة، حكمان مساعدان أحمد توفيق ومصطفى حسن، حكم رابع وائل فرحان، وحكام الفيديو محمد عادل وشريف عبد الله.

وضم تشكيل الأهلى للمباراة كلا من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق، عمر كمال عبد الوأحد، كريم فؤاد، حسين الشحات، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم كهربا.

فيما ضم تشكيل الاتحاد كلا من: المهدى سليمان، سيف تقا - محمود شبانة - إسلام أبو سليمة - هشام صلاح - كريم الديب - مورو ساليفو - عمرو صالح - خالد الغندور - بنجامين بواتنج وأحمد عيد.

الشوط الأول

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من الأهلى مع حذر واضح من الاتحاد وتعرض محمد عبد المنعم لإصابة بسيطة وواصل المشاركة فى اللقاء بعدما تلقى العلاج فى أرض الملعب.

انطلق كهربا بهجمة خطرة للأهلى من ناحية اليمين لكنه مررها عرضية بقوة لتضيع فرصة على الأهلي، وهدد احمد عبد القادر مرمى المهدى سليمان فى الدقيقة 13 بعدما انطلق بهجمة من ناحية اليسار مُستغلاً خطأ هشام صلاح مدافع زعيم الثغر لكن دفاع الإتحاد يتدخل فى الوقت المناسب وينقذ الموقف.

واصل الأهلى الضغط على مرمى الاتحاد وأهدر كهربا واحمد عبد القادر أكثر من فرصة لتسجيل أكثر من هدف للمارد الأحمر، واشهر طارق مجدى بطاقة صفراء لـ مورو ساليفو للخشونة مع أكرم توفيق فى الدقيقة 42.

شهدت الدقائق الأخيرة مواصلة التفوق الهجومى الأهلاوى كما جاءت معظم أحداث الشوط الأول مع دفاع مُنظم من جانب الاتحاد لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثانى حماسية من جانب الأهلى كما كانت أحداث الشوط الأول مع دفاع مُحكم من جانب الاتحاد لكن الهجوم الأهلاوى أسفر عن هدف التقدم للأهلى فى الدقيقة 59 عن طريق أكرم توفيق لكن طارق مجدى لجأ إلى تقنية الفار ليتأكد من وجود ضربة حرة مباشرة للإتحاد قبل تسجيل أكرم توفيق هدفه وألغى الحكم الهدف بعد الرجوع للفار.

وأهدر أحمد عبد القادر فرصة هدف مؤكد فى الدقيقة 64 بعدما وصلت له كرة عرضية أمام الهانى سليمان حارس الاتحاد لكنه سددها أعلى العارضة.

الضغط الأهلاوى أسفر عن هدف سجله محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 68 بعدما أحسن التعامل مع كرة عرضية من حسين الشحات، سددها كهربا برأسه فى شباك الهانى سليمان.

فى الدقيقة 72 شارك أفشة بدلاً من امام عاشور وديانج بدلاً من مروان عطية، ونشط أداء الاتحاد بشكل واضح وفي الدقيقة 87 شارك طاهر محمد طاهر بدلاً من عمر كمال للإصابة كما شارك موديست بدلاً من كهربا.

وارتكب محمد الشناوي خطأ كبيرا كاد يتسبب في هدف التعادل للاتحاد، حيث سقطت الكرة من يده، لكن لاعب زعيم الثغر يسجل الكرة بعيداً عن الشباك.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة هجوما متبادلا من الفريقين، لكن اللقاء ينتهى بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله كهربا.