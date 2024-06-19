الامارات | «عملة معدنية» مهدت طريق إيطاليا للقب 1968

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بطولة أمم أوروبا عام 1968، لقاء المنتخب الإيطالي المضيف أمام الاتحاد السوفييتي، في مباراة انتهت بالتعادل السلبي، وانتظر 70 ألف مشجع على المدرجات لجوء الحكم إلى إجراء القرعة بالعملة المعدنية، لترجيح كفة أحد المنتخبين.

وشهدت تلك البطولة مشاركة أربعة منتخبات فقط، هي: إيطاليا وإنجلترا والاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا، وبعد أن أسفرت مواجهة إيطاليا والاتحاد السوفييتي عن التعادل في الدور الأول، لم يكن حينها معمولاً بنظام الوقت الإضافي وركلات الترجيح، ما استدعى لجوء الحكم الألماني كيرت تشينشير، إلى استدعاء قائدي المنتخبين، الإيطالي جاشينتو فايكتي، والسوفييتي ألبرت شيستينوف، إلى غرفة تبديل الملابس، فيما انتظر الجمهور على مدرجات استاد ساو باولو في تورينو، نتيجة القرعة باستخدام العملة المعدنية، ليخرج بعدها فالكيتي بفرحة تاريخية، معلناً اختيار العملة المعدنية لإيطاليا فائزة بالمباراة، وعبورها للنهائي.

وظهر التعادل مجدداً في المباراة النهائية التي جمعت إيطاليا ويوغوسلافيا، وإنما بنتيجة (1-1)، إلا أنه لم يتم اللجوء إلى العملة المعدنية، بعدما تقرر إعادة المباراة بعد يومين على الملعب الأولمبي في روما، وفازت إيطاليا في المباراة المعادة (2-0)، وتُوّجت بلقبها الأول في أمم أوروبا.

. بطولة 1968 شهدت مشاركة 4 منتخبات فقط هي: إيطاليا وإنجلترا، والاتحاد السوفييتي، ويوغسلافيا.