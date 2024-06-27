شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أعنلت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات الخميس في افتتاح الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري، حيث يلعب الجونة مع مودرن فيوتشر في الرابعة عصرا، بينما يحل طلائع الجيش ضيفا على زد في السابعة مساء، وأخيرا يصطدم الإسماعيلي مع المصري في نفس التوقيت بمباراة قوية في ديربي القناة.

ويدير الحكم محمد معروف مباراة الإسماعيلي والمصري، بينما يدير خالد جمال الغندور مباراة الجونة ومودرن فيوتشر، ويدير أحمد جمال مباراة زد وطلائع الجيش.

ويلتقى الإسماعيلي مع المصري في السابعة مساء اليوم على استاد برج العرب، في ديربي القناة في مباراة صعبة على الفريقين بسبب الندية والإثارة التي تجمع مواجهات ممثلى شط القنال، حيث يرغب الإسماعيلي في مواصلة انتصاراته بعد فوزه الأخير على مودرن فيوتشر وارتفاع الروح المعنوية للاعبيه، بينما يسعى المصري لغسل أحزانه واستعادة توازنه عقب الخسارة من سيراميكا بثنائية في الجولة الماضية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر في جدول الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 42 نقطة، ويطمح الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية في ديربي القناة اليوم.

وجاء أطقم الحكام كالتالي: