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أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 26 – 6 – 2024

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القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 26 – 6 – 2024 شهدت العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، تطور جديد فى موقف عودة قندوسى للأهلى فى الموسم المقبل.

 

تطور جديد فى موقف عودة قندوسى للأهلى فى الموسم المقبل

كشف الإعلامى أحمد شوبير مصير الجزائرى أحمد قندوسى لاعب الأهلى من العودة إلى القلعة الحمراء فى الموسم المقبل، عقب انتهاء إعارته إلى نادى سيراميكا خلال الموسم الحالى.

 

موقف رضا سليم من البقاء فى الأهلى.. وحقيقة عودة محمد شريف

كشف الإعلامى أحمد شوبير مصير المغربى رضا سليم من البقاء فى الأهلى أو الرحيل بعد نهاية الموسم الحالى، لاسيما بعدما ابتعد عن التألق فى الفترة الماضية، وكذلك مصير عودة محمد شريف مهاجم الفريق السابق والخليج السعودى الحالى.

 

ما هو موقف مصابى الأهلى قبل موقعة فاركو فى الدوري؟

يستعد فريق الأهلي لمواجهة فاركو يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة .

 

 

كولر يحاضر لاعبى الأهلى بالفيديو.. وفقرة بدنية لمدة 40 دقيقة

واصل  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

 

طاهر محمد طاهر يدخل حسابات زد لضمه من الأهلى ضمن صفقة تبادلية

 

دخل طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي حسابات نادي زد لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، لاسيما بعدما ارتبط اسم اللاعب بالرحيل عن القلعة الحمراء

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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