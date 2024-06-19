شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك : 61 ألف دولار تنهى أزمة قيد السلة والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك عن تفاصيل إيقاف قيد فريق كرة السلة من جانب الاتحاد الدولى " فيبا" بسبب مستحقات تيريل هولواى لاعب الفريق السابق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة أن المستحقات التي يطالب بها الاتحاد الدولى للعبة سدادها للاعب تصل إلى 61 ألف دولار، مستحقات متأخرة لم يحصل عليها عندما كان لاعبا بالفريق منذ عامين.

وأضاف المصدر أن اللاعب لم يتم قيده في قائمة الفريق عندما تم التعاقد معه بسبب الحجز على الأرصدة وقتها، ليتم فسح التعافد مع اللاعب الأمريكى بعد أن فشل النادى في قيد اللاعب محليًا خلال عام 2022 .

يذكر أن الزمالك يعانى من إيقاف القيد فى كرة القدم لمدة 3 فترات متتالية بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السباق، بالإضافة إلى مستحقات روى أجواش مساعد فيريرا المدير الفني السابق للفريق الابيض.

