شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ناعياً مشجعتى الأهلى: تغمدهما الله بواسع رحمته وأسكنهما الجنة والان مع تفاصيل الخبر

نعى مجلس إدارة نادي الزمالك مشجعتى النادى الأهلى نورهان ناصر ونرجس صلاح اللتين لقيتا مصرعهما أمس الثلاثاء بحادث أليم عقب خروجهما من استاد برج العرب، بعد انتهاء مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى المصرى.

وجاء بيان الزمالك كالتالي: ينعى نادى الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى وفاة نورهان ناصر ونرجس صلاح مشجعتى النادى الأهلى اللتين وافتهما المنية مساء أمس الثلاثاء إثر حادث أليم".

واستكمل البيان:" ويتقدم مجلس إدارة نادى الزمالك بخالص العزاء لأسرتى المشجعتين وجماهير ومجلس إدارة النادى الأهلى داعين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهليهما وذويهما الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتعرضت كل من نورهان ناصر ونرجس صلاح لحادث اصطدام سيارة على الطريق الصحرواى، ليتم نقلهما إلى المستشفى قبل أن يتم إعلان وفاتهما.

من جانبه قال الدكتور محمد عرابى مدير مرفق إسعاف الإسكندرية إن سيارات الإسعاف نقلت فتاتين أصيبتا فى حادث مرورى بالقرب من استاد برج العرب إلى مستشفى العامرية العام، وأعلنت وفاتهما.

وأوضح مصدر طبى بمستشفى العامرية العام أن الحالتين نورهان ناصر ونرجس صلاح توفت إحداهما أثناء نقلها فيما توفيت الأخرى بمحرد وصولها المستشفى.



بيان الزمالك