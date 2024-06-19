شكرا لقرائتكم خبر عن إيبا والوادى ثنائى هجومى بتشكيل مودرن فيوتشر أمام سيراميكا بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر التشكيل الاساسى الذى يخوض مواجهة سيراميكا بعد قليل على ستاد المقاولون العرب ضمن الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز "دورى Nile".

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى .. محمود "جنش".

خط الدفاع .. محمود شعبان ، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم.

خط الوسط .. غنام محمد ، محمد صادق، كجالي درامي، خالد رضا، عبد الكبير الوادي.

الهجوم .. أرنولد إيبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء .. محمود حمدي، طارق طه، الحاجي باري، باسم علي، محمد ربيعة، أحمد عاطف، محمد فاروق، علي زعزع، محمد نصير.

ويبحث الفريقان عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل المنافسة على مركز متقدم فى جدول الدورى، حيث يمتلك سيراميكا 34 نقطة، بينما يدخل مودرن فيوتشر مباراة اليوم ولديه 35 نقطة.