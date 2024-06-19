شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان ناصر ونرجس صلاح.. اعرف أبرز قرارات الأهلى مع أسر الفقيدتين والان مع تفاصيل الخبر

اتخد مجلس إدارة النادى الأهلى العديد من القرارات دعماً لأسر نورهان ناصر ونرجس صلاح مشجعتا القلعة الحمراء اللتان وافتهما المنية بالأمس الثلاثاء إثر حادث عقب مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى.

واتفق النادى الأهلى على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لأسرتي مشجعتي النادي الأهلى نورهان ناصر ونرجس صلاح، إثر الحادث الأليم الذي تعرضتا له أمس وأودى بحياتهما، عقب مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت بملعب برج العرب، وجاءت قرارات النادي على النحو التالى:

* تكليف خالد مرتجي، أمين الصندوق، برئاسة وفد النادى والذى يضم عددًا من أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين عن الإدارة التنفيذية والفريق الأول لكرة القدم، لتقديم واجب العزاء لأسرتي الفقيدتين.

* إرسال خطاب عاجل لاتحاد الكرة للسماح بالوقوف دقيقة حدادًا قبل انطلاق مباراة الأهلي القادمة مع الداخلية، مع ارتداء لاعبي الأهلي شارات سوداء بالمباراة المشار إليها والمقرر إقامتها الجمعة المقبل.

* يقوم مجلس الإدارة في جلسته القادمة ببحث الأمر والإعلان عن قرارات أخرى يراها مناسبة لدعم ومشاركة أسرتي الفقيدتين فى مصابهما الجلل.

* تكليف الإدارة التنفيذية بالتواجد مع أسرتي الفقيدتين، والمعاونة لحين الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تصاريح الدفن، وتشييع جثمانيهما إلى مثواهما الأخير وتقديم واجب العزاء.