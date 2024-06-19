شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكافئ الجهاز الفني واللاعبين مادياً بعد الفوز على الزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة النادي المصري، صرف مكافأة مادية للجهاز الفني ولاعبي الفريق طبقاً للائحة الخاصة بالفريق، وذلك بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق البورسعيدي على الزمالك في الجولة 26 من الدوري بهدفين مقابل هدف.

ونجح المصري تحت القيادة الفنية لـ "علي ماهر" خلال النسخة الجارية من الدوري، في تحقيق الفوز على الزمالك في مباراتي الذهاب والإياب، حيث فاز الفريق البورسعيدي في الدور الأول بهدف نظيف، قبل أن يفوز في الدور الثاني بهدفين مقابل هدف.

يعود، اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادى المصرى إلى التدريبات داخل معسكره باستاد الكلية الحربية، وذلك عقب انتهاء راحة الـ24 ساعة التى منحها على ماهر المدير الفنى للفريق للاعبين، بعد الفوز على الزمالك فى الجولة 26 بالدورى بهدفين مقابل هدف.

ويستعد النادى المصرى لمباراته الهامة والمرتقبة بالجولة السابعة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سيراميكا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل الموافق الثالث والعشرين من يونيو الجاري على ستاد برج العرب.

وقرر على ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري صرف مكافأة مادية خاصة لثنائي الفريق، محمد الشامي وفخر الدين بن يوسف لاعبا الفريق، وذلك من جيبه الخاص، عقب تسجيلهما هدفي الفوز على الزمالك في الدوري.

من ناحية أخرى تأكد غياب الثنائي سمير فكري وأمادو با لاعبي خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة أمام سيراميكا، وجاء ذلك بعد حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة الزمالك.

ويحتل النادي المصري المركز الثاني فى مسابقة الدورى برصيد 42 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصرى فى 12 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.