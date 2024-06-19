الامارات | "وايلد تايغر" يتوج بلقب "رويال هنت كب" في "آسكوت"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج المهر "وايلد تايغر" المملوك لفريق "غودولفين" وبإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، بلقب سباق "رويال هنت كب" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة "التكافؤ" ومسافة 1600 متر عشبي، وجرى اليوم في ثاني أيام مهرجان "رويال آسكوت" البريطاني.

ونجح الفارس أوشين مورفي، في قيادة "وايلد تايغر" لتعويض انطلاقته المتأخرة واللحاق سريعاً بوكب خيول المقدمة، والدخول مبكراً في صراعٍ على الصدارة، قبل أن يخطف المركز الأول مع دخول 400 متر الأخيرة، والحفاظ عليها حتى قطع نهاية السباق بزمن بلغ دقيقة و38 ثانية و20 جزء من الثانية، متفوقاً بفارق "رقبة" عن صاحب المركز الثاني الجواد الإيرلندي "سوني ليسن" بإشراف المدرب رالف بيكيت وقيادة الفارس روس ريان.