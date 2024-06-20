يورو 2024.. ألمانيا تتأهل إلى دور الـ 16 بفوز سهل على المجر (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح منتخب ألمانيا في تحقيق فوز سهل على نظيره المجري بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة يورو 2024.

وأقيمت المباراة على ملعب شتوتجارت، حيث شهدت تألق جمال موسيالا ورفقاء لاعب بايرن ميونخ، من أجل قيادة الماكينات إلى دور الـ16.

تقدم منتخب ألمانيا بالهدف الأول عن طريق جمال موسيالا في الدقيقة 22 بعد تمريرة جوندوجان مستغلًا خطأ مدافع المجر.

وفي الشوط الثاني، أحرز المنتخب الألماني الهدف الثاني في الدقيقة 67، عن طريق إيلكاي جوندوجان بعد عرضية من ميتليشتاد، ليتمكن نجم برشلونة من تسجيل أول أهدافه في بطولة يورو 2024.

وبهذه النتيجة، تصدر منتخب ألمانيا المجموعة الأولى بـ 6 نقاط بعد الفوز في مباراتين، ويتأهل كأول منتخب في يورو 2024 لدور الـ16، بينما المجر أصبحت فرصتها صعبة بدون رصيد من النقاط في المركز الأخير وأمامهم مباراة أخيرة ضد اسكتلندا في الجولة القادمة.

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