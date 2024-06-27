برشلونة يستعد للأعلان عن بيع جزء من حصته في بارسا فيجن

ياسر رشاد - القاهرة - أكد صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية ان برشلونة في طريقه للاعلان عن بيع 29.5 % من اسهمه في شركة بارسا فيجن التي تعد الذراع الاعلامي لنادي برشلونة .

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو ان النادي الكاتالوني يستعد للاعلان صفقة بيع جزئي لبارسا فيجن مقابل 40 مليون يورو لسد العجز في ميزانية النادي لهذا العام من اجل البدء بشكل صحيح في التفاوض مع لاعبين جدد لضمهم لصفوف برشلونة .

وقال الموندو ديبورتيفو : يوجد عجز في ميزانية برشلونة يصل الى 40 مليون يورو وبالتالي في حالة اتمام عملية البيع سيتمكن النادي من الوصول الى التوازن بين حصيلة بيع اصول داخل النادي وحقوق الرعاية ومصاريف النادي خلال الفترة المقبلة وبالتالي سيكون لديه اريحية للتعاقد مع لاعبين جدد .

واضافت الموندو ديبورتيفو ان هناك صفقة لبيع حصة اخرى في بارسا فيجن لمجموعة اخرى من الولايات المتحدة الامريكية مقابل 60 مليون يورو وبالتالي سيكون امام خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الفرصة كاملة لاعادة ترتيب الفريق مع المدير الفني الجديد هانز فليك .