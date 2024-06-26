رسميًا.. باير ليفركوزن يتعاقد مع نجم برشلونة

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، التعاقد مع نجم نادي برشلونة لتدعيم صفوف قطاع الناشئين والفريق الأول لكرة القدم في السنوات المقبلة.

وتعاقد باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني مع الإيطالي، أندريا ناتالي، الذي يبلغ من العمر فقط 16 عامًا.

ووقع ناتالي على عقد مع ليفركوزن لمدة 3 سنوات مقبلة ليستمر مع الفريق الألماني حتى 30 يونيو 2027.

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وقال سيمون رولفس المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن، أن الموهبة الشابة ناتالي قد جدذ الأنظار للكثير من الأندية فهو لاعبًا مثيرًا للاهتمام.

وواصل: “نحن سعداء بالتوقيع مه ناتالي، سيكون ضروريًا لنا في المستقبل، وسيصبح له دورًا كبيرًا”.

وكان أندريا ناتالي قد لعب في فريق تحت 18 عامًا مع برشلونة خلال الفترة الماضية ولكن عقده قد انتهى مع الفريق الكتالوني وبالتالي، رحل مجانًا.

وكان فريق باير ليفركوزن الأول قد توج ببطولة الدوري الألماني موسم 2023-2024.