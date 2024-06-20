شاكيري "المختفي منذ سنوات" يعود ليسجل في اسكلتندا!

الرياص - اسماء السيد - كولونيا (ألمانيا) : وضع المهاجم جيردان شاكيري منتخب بلاده سويسرا على مشارف ثمن النهائي بتسجيله هدف التعادل في مرمى اسكتلندا الأربعاء في كولن في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن كأس أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا.

المثير في الأمر أن شاكيري منذ رحيله عن فريق ليفربول في صيف عام 2021 وغالبية الملايين من عشاق الكرة العالمية لا يتابعون أخباره، ولا يعلمون لأي فريق يلعب، ولكنه يعود في البطولات الكبرى مع المنتخب السويسري ليقول "أنا هنا"، وهو الآن يلعب في الدوري الأميركي بعيداً عن دائرة الضوء الأوروبية، وتحديداً يدافع عن ألوان فريق شيكاغو فاير الأميركي.

وكانت اسكتلندا البادئة بالتسجيل بفضل النيران الصديقة عندما سجل المدافع فابيان شار بالخطأ في مرمى منتخب بلاده (13)، وردت سويسرا بعد 13 دقيقة بواسطة شاكيري.

وكانت سويسرا بحاجة الى الفوز للحاق بألمانيا الفائزة على المجر 2- 0، الى ثمن النهائي، لكنها اكتفت بنقطة واحدة عززت بها موقعها في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، فيما كسبت اسكتلندا نقطتها الاولى بعد خسارتها المذلة امام أصحاب الأرض 1- 5 في المباراة الافتتاحية.

وتقام الجولة الثالثة الاخيرة الأحد المقبل، فتلعب سويسرا مع ألمانيا في فرانكفورت، واسكتلندا مع المجر في شتوتغارت.

نقطة واحدة تكفي

وباتت سويسرا بحاجة الى نقطة في مباراتها الاخيرة لضمان البطاقة الثانية المباشرة وحتى الخسارة قد تضمن لها ذلك كونها تتفوق بفارق الاهداف عن اسكتلندا في حال فوز الاخيرة على المجر، كما ان سويسرا تملك حظوظا لبلوغ ثمن النهائي بين أحد أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

وأجرى مدرب اسكتلندا ستيف كلارك تبديلين على تشكيلته بغياب راين بورتيوس الموقوف لطرده امام المانيا وراين كريستي الذي جلس على دكة البدلاء ودخل مكانهما غرانت هانلي وبيلي غيلمور.

في المقابل، أجرى مدرب سويسرا مورات ياكين تغييرا واحدا بعودة شاكيري الذي جلس على دكة البدلاء دون أن يلعب في المباراة الاولى، حيث دخل على حساب كوادوو دواه مسجل الهدف الثاني.

البداية اسكتلندية

ونجحت اسكتلندا في افتتاح التسجيل اثر هجمة مرتدة سريعة قادها مدافع ليفربول الانكليزي روبرتسون فانطلق بسرعة كبيرة من منتصف الملعب حتى مشارف المنطقة ومرر الكرة الى كالوم ماغريغور المتوغل داخلها فهيأها لنفسه ومررها زاحفة الى لاعب وسط مانشستر يونايتد الانكليزي ماكتوميناي الذي سددها بيسراه وحاول مدافع نيوكاسل الانكليزي شار إبعادها لكنه تابعها بالخطأ في مرمى حارس مرماه وإنتر ميلان الإيطالي يان سومر (13).

وردت سويسرا بعد 13 دقيقة عبر لاعب شيكاغو فاير الأميركي شاكيري الذي استغل كرة خاطئة من مدافع سلتيك أنتوني رالستون فسددها بيسراه من خارج المنطقة وأسكنها في الزاوية اليمنى البعيدة(26).

وأنقذ حارس مرمى نوريتش سيتي الانكليزي أنغوس غان اسكتلندا من هدف ثان بابعاده كرة لمهاجم بولونيا الايطالي دان ندويي من داخل المنطقة الى ركنية (32).

الغاء هدف بداعي التسلل

وهز ندويي الشباك على اثر الركنية اثر تلقيه رأسية من القائد غرانيت تشاكا فتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى لكنه الغي بداعي التسلل بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد (في أيه آر" (33).

وجرب لاعب وسط أوغسبورغ الألماني روبن فارغاس حظه مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية من داخل المنطقة بين يدي الحارس غان (56).

وكاد ندويي يفعلها من انفراد من حافة المنطقة لكن تسديدته ابعدها الحارس غان الى ركنية (58).

ودفع مدرب سويسرا بمهاجم موناكو الفرنسي بريل إمبولو مكان شاكيري بعد ساعة من اللعب، فيما تلقت اسكتلندا ضربة موجعة باصابة مدافعها وريال سوسييداد الاسباني كيران تيرني فدخل مكانه مدافع كوبنهاغن الدنماركي سكوت ماكينَّا (61).

وحاول فارغاس مرة ثانية بتسديدة في الزاوية اليسرى البعيدة مرت فوق المرمى (64).

وحرم القائم الايمن اسكتلندا من الهدف الثاني برده رأسية لمدافع نوريتش سيتي الانكليزي هانلي من مسافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها القائد روبرتسون فأحدثت دربكة قبل أن يشتتها الدفاع (67).

ودفع ياكين بفابيان ريدر وفنسان سييرو مكان فارغاس وريمو فرويلر (75)، ورد كلارك بإشراك كيني ماكلين مكان غيلمور (79).