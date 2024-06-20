الامارات | الجواد «تراولرمان» ينشد لقب «غولد كب» في «رويال آسكوت»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينشد الجواد «تراولرمان» المملوك لفريق «غودولفين»، بقيادة الفارس ويليام بيوك، لقب سباق «غولد كب» للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى لمسافة التحمل (4000 متر)، ويجري اليوم في الشوط الرابع والرئيس، ضمن ثالث أيام مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني، المقام على مضمار «آسكوت».

وكان الجواد اختتم موسماً خالياً من الخسارة في الخريف الماضي، بإشراف المدربين جون وثادي غوسدن، حين أحرز لقب سباق «بريتيش شامبيونز لونغ ديستانس كب» لخيول الفئة الثانية أكتوبر الماضي على المضمار ذاته.

وسبق لـ«تراولرمان» أن سطر اسمه في السجلات الذهبية لـ«مهرجان رويال آسكوت» حين فاز في نسخة 2022، بسباق «إيبور هانديكاب». وضمن المهرجان نفسه، يدفع «غودولفين» بالمهرة «دايموند رين» للمنافسة على لقب «ريبلزديل ستيكس» للفئة الثانية لمسافة 2400 متر.