شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يفتقد خدمات أحمد عبد الرسول أمام إنبى بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب أحمد عبد الرسول لاعب فريق الجونة، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام إنبي في الدوري بعد تعرض اللاعب للطرد في المباراة الماضية أمام البنك الأهلي، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

ويستعد الجونة لمواجهة إنبي في السابعة مساء السبت المقبل، خلال اللقاء الذي يقام على ستاد بتروسبورت، في انطلاق منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز إنبي بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق الجونة المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، حصها الفريق الساحلي بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 10 لقاءات، وخسر 9 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الجونة 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفاً آخر.