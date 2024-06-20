"البديل سيكون من أمريكا الجنوبية".. اتحاد الكرة يتحرك لاختيار حكام مباراة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

بدأ اتحاد الكرة التحرك لاختيار الحكم الذي سيُدير مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس إلى أن اتحاد الكرة قد خاطب أكثر من بلد أوروبي؛ لاختيار حكام المباراة وإذا لم يتوافر طاقم تحكيم من أوروبا بسبب مباريات اليورو فستكون الوجهة إلى حكام أمريكا الجنوبية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الزمالك عند السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يونيو على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن مباراة الفريقين بالدور الأول كان قد أدارها الحكم المصري إبراهيم نور الدين وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الداخلية ويلتقي الزمالك نظيره فاركو يوم الجمعة المقبل قبل القمة.

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