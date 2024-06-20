شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف أحمد فتوح من المشاركة مع الزمالك أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

سيطر الغموض على موقف أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من المشاركة فى مباراة فريقه المقبلة أمام فاركو، والمقرر لها غدا الجمعة ببطولة الدورى.

ويعانى فتوح من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال المشاركة فى معسكر المنتخب استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وخاض فتوح تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم أمس الأربعاء، ولم يتحدد موقفه حتى الآن بالمشاركة مع الزمالك في مباراة فاركو من عدمه.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو في المباراة المؤجلة من الجولة الـ12 ببطولة الدورى، حيث تقام المباراة في السابعة من مساء غد الجمعة بإستاد المقاولون العرب بعد أن تم نقلها من استاد القاهرة.

فى سياق متصل يتواصل غياب محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، عن مباراة فاركو بسبب الإصابة.

ويعانى شيكابالا من إصابة بالعضلة الأمامية، منعته من المشاركة فى المباريات خلال الفترة الأخيرة، والتى وصلت إلى 11 مباراة لم يشارك فيها بسبب الإصابة سواء فى بطولة الدورى أو الكونفدرالية.

وتغيب شيكابالا عن مباريات دريمز الغانى ونهضة بركان ذهابا وعودة فى الكونفدرالية، وعلى مستوى الدورى منعته الإصابة من المشاركة مع فريقه امام البنك الأهلى، وسموحة، إنبى، زد، مودرن فيوتشر، الاتحاد السكندري، سيراميكا، المصرى.