شكرا لقرائتكم خبر عن سيد نيمار يعوض غياب زيزو عن الزمالك أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

اقترب سيد عبد الله "نيمار" لاعب الزمالك من التواجد بالتشكيل الأساسى للفريق الأبيض في مباراة فاركو المقرر لها غداً الجمعة على ملعب المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز (دورى nile).

ويدفع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بسيد نيمار في التشكيل الأساسى لتعويض غياب أحمد سيد "زيزو" الذى يبتعد عن المباراة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة المصري البورسعيدى.

في سياق مختلف يعود محمد صبحى لحماية عرين الزمالك فى مباراة فاركو، بعد غيابه عن اللقاء الماضي أمام المصري البورسعيدي، والذي خسره الزمالك بهدفين مقابل هدف، وذلك لشعوره ببعض الألآم التى منعته من خوض المباراة رغم تواجده في التشكيل الأساسي ليحل محمد عواد بدلاً منه.

ويدخل محمد صبحى التشكيل الأساسي للزمالك في ظل الأزمة التي افتعلها زميله محمد عواد في مباراة المصري البورسعيدى الماضية، باشتباكه مع زميله حسام عبد المجيد، وهو ذات الأمر الذى دفع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق لخصم 25% من قيمة عقده وتحويله للتحقيق بعد غدا السبت.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو فى المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر، والمقرر إقامتها باستاد المقاولون العرب بدلا من ستاد القاهرة.

وفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ثلاث نقط جديدة في صراع المنافسة على لقب دورى nile (الدورى المصري الممتاز) بعد الخسارة أمام المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما الإثنين الماضى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدورى.