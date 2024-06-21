يورو ٢٠٢٤ : أسبانيا تخسر جهود رودري في مواجهة ألبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - فقد منتخب أسبانيا جهود نجم وسط المنتخب الأسباني و نادي مانشيستر سيتي الأنجليزي رودري بعد حصوله على الكارت الأصفر الثاني خلال مباراة اسبانيا مع ايطاليا والتي انتهت بفوز الماتادور الأسباني بهدف مقابل لاشىء على ملعب شالكة ارينا بمدينة جيلسينكيرشن الالمانية .

وكان رودري قد حصل على إنذار في مباراة أسبانيا مع ايطاليا في فترة الاستراحة بين شوطي المباراة عندما حاول الشكوى لمساعد الحكم من خشونة لاعبي منتخب فقام حكم المباراة على الفور بمنحه كارت اصفر تطبيقا للقاعدة الجديدة التي يطبقها الأتحاد الأوربي لكرة القدم في بطولة يورو ٢٠٢٤ والتي تحظر على جميع لاعبي الفريقين الحديث بشكل مباشر مع طاقم التحكيم ويستثني من ذلك قائد الفريق وذلك للتقليل من ظاهرة التفاف الاعبين حول الحكام عند اتخاذ قرارات حاسمة مثل ركلات الترجيح و الاتجاه إلى الفار وغيره من القرارات .

وكان رودري قد حصل على إنذار في مباراة أسبانيا مع كرواتيا والتي انتهت بفوز الأسبان بثلاثة أهداف نظيفة .

وبذلك سيغيب رودري عن مباراة أسبانيا مع البانيا في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة وهي المباراة التي سيسعى فيها مناخب أسبانيا لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في البطولة.