شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى والداخلية فى الدورى قبل لقاء الليلة؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلى لمواجهة الداخلية مساء اليوم الجمعة فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى المصرى، وهى المباراة التى يرغب خلالها المارد الأحمر فى الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية لمواصلة الزحف نحو قمة الدورى والحفاظ على لقب البطولة المحلية.

وتعد مباراة الأهلى والداخلية مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدورى عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

وعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الاتحاد السكندري التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.