شكرا لقرائتكم خبر عن غربلة فى الزمالك لتصحيح مسار ألعاب الصالات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تشهد ألعاب الصالات فى نادى الزمالك غربلة سواء على صعيد اللاعبين أو الأجهزة الفنية سواء باستقطاب مديرين فنين أو التعاقد مع لاعبين والإبقاء على النجوم من ناحية أخرى.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز قرارات تصحيح المسار فى ألعاب الصالات فى التقرير التالى..

مدير فنى برازيلى لرجال الطائرة

أعلن نادى الزمالك، مؤخرا، عن تعيين البرازيلى كارلوس شوانكى على رأس القيادة الفنية لفريق الكرة الطائرة للرجال استعدادا للموسم المحلى المقبل.

يأتى التعاقد مع البرازيلى شوانكى لتصحيح الأوضاع فى الكرة الطائرة فى ظل خسارة كل البطولات الموسم المنقضي، الدورى الممتاز و كأس مصر والسوبر المحلى والاعتذار عن المشاركة فى بطولة أفريقيا.

مفاضلة بين المدرسة الإسبانية والفرنسية والبرتغالية لتولى اليد

يسعى مجلس الزمالك لإنهاء ملف تعيين مدير فنى أجنبى جديد، سواء من المدرسة الإسبانية أو الفرنسية أو البرتغالية، لتولى المهمة الفنية لفريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك خلال الموسم المقبل فى ظل تمسك مسئولى القلعة البيضاء بتعيين مدرب على أعلى مستوى، خاصة بعد خسارة دورى المحترفين والسوبر الأفريقى أمام الأهلى، فضلا عن ضياع الكؤوس الأفريقية بوهران.

معدة جديدة فى صفوف ملكات الذهب الأفريقى لتعويض غياب دانا شوقى

كما نجح مجلس إدارة نادى الزمالك فى الحصول على توقيع نهى عادل فى مركز صناعة ألعاب قادمة من الزهور لتعويض غياب دانا شوقى بعد الموافقة على احترافها الخارجى.

محترف جديد فى صفوف الطائرة

كما يفاضل مجلس إدارة نادى الزمالك بين محترف برازيلى وآخر كوبى تمهيدا لتدعيم صفوف الفريق قبل الموسم الجديد في ظل رحيل رضا هيكل، والاتفاق أيضا على فسخ تعاقد المعد أحمد فتحى، والعروض التى تصل لبعض النجوم مثل محمد عادل.