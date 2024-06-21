شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب حكام أمريكا الجنوبية لإدارة قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال الساعات الأخيرة خطوط اتصال موسعة لاختيار طاقم تحكيم لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وخاطب اتحاد الكرة العديد من الاتحادات الأوروبية على رأسها إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا، لكنه تلقى اعتذارا من أغلبها بسبب انشغال حكام النخبة فى أوروبا بإدارة مباريات كأس الأمم الأوروبية المقامة حاليا.

وبدأ اتحاد الكرة فى التواصل مع حكام أمريكا الجنوبية وعلى رأسها البرازيل والأرجنتين والأوروجواي لاختيار طاقم مميز لإدارة المباراة وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.

وأكد النادي الأهلى تحمّله تكاليف الحكام الأجانب، وينتظر الأهلي استقدام طاقم تحكيم مُصنّف لهذه المباراة، حيث يرفض مسئولو النادى فكرة استقدام حكام "تصنيف ثاني أو ثالث"، وشددوا خلال مخاطباتهم الرسمية مع اتحاد الكرة على ضرورة إسناد المباراة لطاقم تحكيم قوي ومُصنف لأنها مباراة هامة وسيكون لها دور في مشوار المارد الأحمر نحو استمرار المنافسة على لقب بطولة الدوري.