الامارات | الإتحاد الويلزي يقيل بايج من تدريب المنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقيل مدرب منتخب ويلز روبرت بايج من منصبه بعد سلسلة من النتائخ السيئة، حسب ما اعلن الإتحاد المحلي لكرة القدم اليوم. وجاء في بيان الإتحاد الويلزي "اتخذ اتحاد كرة القدم في ويلز القرار بإنهاء عقد روب بايج كمدرب للمنتخب الوطني للرجال". وسبق ان قاد بايج المنتخب الويلزي للتأهل الى كأس العالم للمرة الاولى منذ 64 عاما في العام 2022 والى الدور الثاني من كأس اوروبا 2020 لكنه فشل في بلوغ النهائيات القارية هذا العام.

ونال بايج جرعة دعم عقب الاخفاق الاخير، حيث أعلن رئيس الإتحاد الويلزي ستيف وليامس أنه سيبقى حتى نهاية التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2026.

الا انّ النتائج الاخيرة وتحديداً التعادل السلبي المحرج جداً امام جبل طارق، دفعت بالإتحاد الويلزي لاتخاذ هذا القرار بعد أسبوع من المشاورات.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الويلزي نويل موني "نيابة عني وعن الإتحاد الويلزي بكامله، أتقدم بامتناننا العميق لروب لالتزامه وتفانيه في مهامه مع المنتخبات الوطنية". وتابع "تحت قيادة روب بايج، حقق منتخبنا للرجال إنجازات وانتصارات مهمة خلقت العديد من الذكريات الرائعة لبلدنا، وأبرزها المشاركة في كأس العالم للمرة الاولى لنا منذ 64 عامًا".