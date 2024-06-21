نيمار يعوض غياب زيزو.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو، المقرر لها في السابعة مساء اليوم.

ويستضيف ستاد المقاولون العرب، مباراة الزمالك وفاركو، المؤجلة من الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو كالآتي:

حراسة المرمى، محمد صبحي

خط الدفاع، محمد شحاتة، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر

خط الوسط، عبدالله السعيد، زياد كمال، ناصر ماهر

خط الهجوم، يوسف أوباما، مصطفى شلبي، سيد عبدالله نيمار

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