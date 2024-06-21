تقارير تكشف موعد ومكان بطولة كأس أمم إفريقيا 2025

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت شبكة "بي إن سبورتس" بأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر اليوم، الجمعة، انطلاق نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب في 21 ديسمبر 2025.

وخلال الأشهر الماضية، أثار موعد النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية جدلا كبيرا، ونفى الكاف في وقت سابق تصريحا لواحد من مسؤوليه بتأجيل المسابقة إلى 2026 لتجنب التعارض مع كأس العالم للأندية الموسعة في صيف 2025.

وذكرت "بي إن سبورتس" أنه بعد اجتماع المجلس التنفيذي للكاف اليوم الجمعة حسم موعد البطولة حيث تلعب المباراة النهائية في 18 يناير 2026.

وكانت ساجل العاج قد توّجت بلقب النسخة الماضية على أرضها في فبراير الماضي بالفوز على نيجيريا في المباراة النهائية.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن رئيسه الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، سيعلن الليلة الموعد النهائي لإقامة بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر إقامتها في المغرب.

وكتب الحساب الرسمي للكاف عبر منصة "إكس"، قائلا: "سيعلن رئيس الكاف باتريس موتسيبي عن موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 الليلة".