الزمالك يعود للانتصارات بالفوز على فاركو في الدوري المصري (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن الزمالك من تحقيق الفوز على نظيره فاركو بهدفين دون رد، ببطولة الدوري المصري.

والتقي الزمالك مع فاركو على استاد المقاولون العرب، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر للمسابقة المحلية.

تقدم الزمالك عن طريق مصطفى شلبي في الدقيقة 15 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وفي الشوط الثاني، أضاف عبد الله السعيد هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، تم احتسابها بعد عرقلة يوسف أوباما من محمد سعيد شيكا.

وشهدت المباراة هدفًا ملغيًا لفاركو في الدقيقة 35 بعد تسديدة قوية من سيف تيري ولكن تم إلغاء الهدف بداعي وجود تسلل.

وبهذا الفوز، يحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة ويعود للانتصارات بعد الخسارة في اللقاء الماضي أمام المصري، بينما يأتي فريق فاركو بالمركز الخامس عشر، ولديه 22 نقطة.

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