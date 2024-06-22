شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم وسام أبو على فى المشاركة مع الأهلى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يقترب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي من دخول قائمة مباراة القمة ضد الزمالك يوم الثلاثاء المقبل في قمة الدوري المصري، بعدما انتظم في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي قبل مباراة فريقه الأخيرة ضد الداخلية، بعدما غاب عن المشاركة في المباريات الماضية بسبب الإصابة بالتواء في كاحل القدم في أول مشاركة رفقة منتخب فلسطين في مباراته أمام لبنان.

يدرس الجهاز الفني للأهلي في ضم وسام أبو علي لقائمة مباراة القمة، للاستعانة به في أي وقت أثناء سير المباراة بعد تقييم حالته الطبية بشكل كبير ليلة لقاء القمة، سواء بالمشاركة في المباراة أو تأجيل الدفع به لحين الاطمئنان على حالته بشكل كبير، لاسيما وأن الإصابة غير مقلقة وحالة اللاعب مطمئنة وهو ما يجعل فرصه في المشاركة بالقمة قائما.

من ناحية أخرى ، رفض السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى تدعيم ثلاثة مراكز خلال فترة الانتقالات الصيفية التى ستنطلق بعد أسابيع قليلة.

وناقش مارسيل كولر مع مسئولى الأهلى خلال الفترة الأخيرة رؤيته للمراكز التى تحتاج صفقات خلال الموسم المقبل، وأكد أن مراكز حراسة المرمى وخط الوسط والظهير الأيمن لا تحتاج صفقات جديدة فى الموسم المقبل لأن الفريق يضم عناصر جيدة فى هذه المراكز فالأهلى يضم الثنائى المُتميز محمد الشناوى ومصطفى شوبير ومعهما حمزة علاء ومصطفى مخلوف فى حراسة المرمى.

كما يضم أكرم توفيق ومحمد هانى وعمر كمال فى مركز الظهير الأيمن ومعهم كريم فؤاد الذى يستيطع اللعب فى هذا المركز، وفى خط الوسط يتواجد أكثر من لاعب أبرزهم عمرو السولية وديانج ومروان عطية وكريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا.

وقال مصدر فى الأهلى إن كولر لا ينوى تدعيم المراكز السابقة إلا إذا حدثت مُتغيّرات مثل رحيل لاعبين من هذه المراكز أو تعرض بعضهم لإصابات طويلة ، موضحاً أن المدرب السويسري طلب تدعيم مراكز الدفاع بصفقتين أحدهما أجنبية والأخرى محلية وكذلك مركز الظهير الأيسر والجناح والهجوم وهو ما تحاول إدارة القلعة الحمراء تنفيذه خلال الفترة الحالية من خلال التفاوض مع لاعبين مصريين وأجانب.

وشدد المصدر على أن هناك تفاهم بين الإدارة وكولر بشأن صفقات الأهلي في صيف 2024 من أجل تدعيم الفريق بالصفقات القوية التي يحتاجها في الموسم المقبل لإستمرار المنافسة على البطولات المحلية والقارية.