ما هي خسائر الزمالك من الانسحاب أمام الأهلي في الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، إنهم لن يخوضوا مباراة الأهلي المقبلة في الدوري مهما كانت الخسائر من أجل كرامة القلعة البيضاء.

وهو أمر يأتي احتجاجًا من قبل إدارة نادي الزمالك بداعِ تعرضهم لظلم تحكيمي خلال مباراتهم الماضية في الدوري أمام المصري البورسعيدي والتي انتهت بخسارة فريقهم.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره الأهلي عند السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري.

وتنص اللائحة على أنه حال انسحاب الزمالك من مباراة الأهلي واستكماله المسابقة بصورة عادية توقع عليه العقوبات التالية:

1) غرامة مالية طبقًا لفئات المسابقات التي يحددها مجلس إدارة رابطة الأندية قبل بداية كل موسم.

2) اعتباره مهزومًا بالمباراة بنتيجة 2-0 للأهلي.

3) خصم 3 نقاط من رصيده الفعلي بجدول الترتيب بخلاف نقاط مباراة الأهلي التي انسحب منها.

4) معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقًا لتقرير الحكم والمراقبين.

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز التاسع بجدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري برصيد 34 جمعهم من 20 مباراة.

وعلى الجانب الآخر يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 42 نقطة جمعهم من 17 مباراة.

وضمن الزمالك المشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة الكونفدرالية بعدما حصد لقب نسختها الماضية، كما ضمن الأهلي للسبب ذاته المشاركة بدوري أبطال أفريقيا.

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