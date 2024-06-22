3 مكاسب للأهلي من انسحاب الزمالك من مواجهته في الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الزمالك عدم خوضه مباراة الأهلي المقبلة ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المقرر لها مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وكان الزمالك قد أوضح عبر بيان رسمي صادر عقب خسارته أمام المصري، أنه بن يشارك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية؛ احتجاجاً على ما رأه أخطاء تحكيمية بالمباراة مع نظيره البورسعيدي.

ويستعرض الخليج 365 3 مكاسب للأهلي من انسحاب الزمالك:

1) 3 نقاط

يحاول الأهلي خلال المباريات المقبلة حصد النقاط لملاحقة بيراميدز على الصدارة لذا انسحاب الزمالك من اللقاء يضمن للأهلي الحصول على 3 نقاط بدون مجهود.

الأهلي سيرتفع رصيده إلى النقطة 45 ويتبقى له 5 مباريات (15 نقطة) ليتساوى في عدد المباريات مع بيراميدز المتصدر برصيد 59 نقطة بفارق (14 نقطة) عنه حاليًا.

2) إراحة اللاعبين

فريق الأهلي قد خاض خلال الأسبوع الماضي 3 مباريات أيام: الجمعة 14 يونيو أمام فاركو، الثلاثاء 18 و الجمعة 21 من الشهر ذاته.

وينتظر الأهلي عقب موعد لقاء الزمالك مباراة أمام فاركو يوم 28 يونيو ثم طلائع الجيش في 1 يوليو ثم الأهلي يوم 4 يوليو ومباراة الدور الثاني أمام طلائع الجيش يوم 8 يوليو وبيراميدز يوم 12 من الشهر ذاته.

لذا ستكون فرصة لكي يحصل لاعبو الأهلي على قدر من الراحة قبل المرحلة المهمة الضاغطة التي تنتظرهم بالدوري في ظل منافسة قوية مع بيراميدز.

3) ضغوطات الديربي

وللمباراة أهمية أخرى بخلاف الترتيب والنقاط تعود لطبيعة الديربي فالزمالك كان قد حسم نتيجة مباراة الدور الأول بالفوز بثنائية مقابل هدف لذا تجنب الأهلي الذي يمتلك الأفضلية في تاريخ المواجهات بينهما أي تعثر قد يؤدي لحالة ضغط لدى الجماهير.

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